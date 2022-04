Le Festival de l’Histoire de l’art invite l’architecture dans son programme

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer pritzker2011 Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Valider Valider

Du 3 au 5 juin, à Fontainebleau (Seine-et-Marne), le festival, dans son édition 2022, célèbrera le Portugal et mettra à l’honneur la culture du pays dans toutes ses composantes...

Avec le Portugal pour pays invité, nombreux seront ses représentants du monde artistique, universitaire, muséal et cinématographique présents au prochain Festival de l’Histoire de l’art, pour ouvrir au public autant de portes que possible vers la culture portugaise.

Conférences, tables rondes, projections de films, expositions, salon du livre et de la revue d’art, rencontres étudiantes et professionnelles, visites, ateliers pour enfants, concerts, etc. Plus de 250 événements se tiendront au château de Fontainebleau mettant en scène la richesse des arts visuels de toutes les époques.

Souto de Moura, starchitecte

Parmi la délégation d’intervenants l’architecte Eduardo Souto de Moura, lauréat du Prix Pritzker en 2011, ouvrira le festival par une conférence croisée avec le plasticien multi-supports Pedro Cabrita Reis, né à Lisbonne en 1956. Peintre, sculpteur, photographe, dessinateur, etc. son travail a été exposé et est présent dans de nombreuses collections de musées nationaux et internationaux.

En 2009, Eduardo Souto de Moura avait conçu la Casa das Historias Paula Rego à Lisbonne, un intrigant édifice en béton couleur terracotta qui rassemble plusieurs centaines d’œuvres de l’artiste : peintures, gravures, dessins, lithographies, etc.

