Le Droit dans ses bottes #S2E5 | Loi Sapin 2 : de l'éthique, pas du toc

« Le Droit dans ses bottes », c'est LE podcast du droit appliqué au BTP, proposé par le cabinet d’avocats Adaltys et Le Moniteur. Au micro, pour ce cinquième et dernier épisode de la saison : Sylvie Le Damany, avocate associée en droit pénal des affaires, et Edouard Lemoalle, également associé, en charge du Pôle Digital du cabinet. Leur objectif : sensibiliser les acteurs de la construction aux enjeux de la réglementation de plus en plus sévère en matière d'éthique, de devoir de vigilance et de lanceurs d'alerte. Au cœur du dispositif, la loi Sapin 2 et les textes qui en découlent, mais aussi un cadre juridique européen qui impose plus que jamais la prudence.

#5 : Loi Sapin 2 : de l'éthique, pas du toc

Vous pouvez aussi écouter le podcast sur votre plateforme préférée (et vous y abonner pour être alerté des prochains épisodes) :

