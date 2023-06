Le Droit dans ses bottes #S2E3 | Urbanisme transitoire : ça vous défriche

Voyage en terres libres pour ce troisième épisode de notre podcast, dédié à l'urbanisme transitoire. Comment profiter de fonciers disponibles avant leur reconversion ? Philippe Nugue, avocat associé spécialiste du droit public et du droit immobilier et Nathalie Feltmann, directrice générale de l’entreprise Ma Friche urbaine, livrent leurs conseils et revisitent des projets illustrant la richesse du dispositif.