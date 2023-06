Le Droit dans ses bottes #S2E2 | Commande publique : du bon, du beau, durable

« Le Droit dans ses bottes », c'est LE podcast du droit appliqué au BTP, proposé par le cabinet d’avocats Adaltys et Le Moniteur. Au micro, pour ce deuxième épisode : Xavier Heymans, avocat associé spécialisé en droit public. Avec lui, projetons-nous vers 2026, vers une commande publique plus verte et plus rose. La loi Climat et résilience impose en effet à la commande publique de devenir réellement durable. Mais quelles sont les obligations concrètes ? Et surtout, comment s'y prendre pour y parvenir ? Quelles sont les bonnes pratiques ? Du Spaser au critère environnemental en passant par le sourcing ou les variantes, les explications et conseils de notre expert.

#2 : Commande publique : du bon, du beau, durable

Vous pouvez aussi écouter le podcast sur votre plateforme préférée (et vous y abonner pour être alerté des prochains épisodes) :

sur Spotify

sur Deezer

sur Google Podcasts

sur Apple Podcasts

sur Overcast

sur Castbox

sur Podcast Addict

sur Pocket Casts

sur Castro

►Pour découvrir tous les épisodes du podcast, rendez-vous sur www.lemoniteur.fr/le-droit-dans-ses-bottes/