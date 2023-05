Le Droit dans ses bottes #S2E1 | ZAN : sols en scène

Notre podcast revient pour une deuxième saison. Ce premier épisode est résolument ZAN. Entre enjeux juridiques et mise en pratique, Guillaume Chaineau, avocat associé spécialiste de l’urbanisme, et Djamel Hamadou, architecte-urbaniste, en charge de la planification urbaine et des opérations d’aménagement à l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est, explorent le sujet crucial de la lutte contre l'artificialisation des sols.