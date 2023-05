Le Droit dans ses bottes : la 2e saison de notre podcast bientôt dans vos oreilles

Le Droit dans ses bottes, c’est la rencontre de la robe de l’avocat et de la jupe du tunnelier, du Barreau et du bardeau, du juriste et de l’urbaniste, des dossiers et des chantiers. Un podcast proposé par le cabinet d’avocats Adaltys et le magazine Le Moniteur des Travaux publics et du Bâtiment.





Pour cette 2e saison, nous explorerons les grandes thématiques qui mobilisent actuellement les acteurs de l’immobilier et de l’aménagement. Nos chefs de chantiers juridiques, ce seront des avocats, des avocates, des professionnels de terrain. Ils nous livreront les clés pour comprendre les enjeux, adopter les bonnes pratiques, et anticiper les échéances.



A découvrir à partir du 30 mai sur toutes vos plateformes d’écoute.

Cinq épisodes pour cette saison 2 #S2E1 ZAN : sols en scène (diffusion à partir du 30 mai) #S2E2 Commande publique : du bon, du beau, durable (diffusion à partir du 6 juin) #S2E3 Urbanisme transitoire : ça vous défriche (diffusion à partir du 13 juin) #S2E4 Décret tertiaire : en état de sobriété (diffusion à partir du 20 juin) #S2E5 Loi Sapin 2 : de l'éthique, pas du toc (diffusion à partir du 27 juin)

Pour réécouter la saison 1, rendez-vous ici