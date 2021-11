Le Droit dans ses bottes #5 : la Part-Dieu, en mieux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Le Droit dans ses bottes Supprimer Réglementation Supprimer Droit de l'urbanisme Supprimer SPL Supprimer Lyon Supprimer Valider Valider

Ce dernier épisode de la saison 1 de notre podcast vous emmène à Lyon, dans un quartier en pleine mutation, aux abords de la gare de la Part-Dieu. Pour rebâtir ce morceau de ville, il a fallu développer toute une boîte à outils juridiques, se faufiler dans les souterrains... et se projeter dans la durée.

Le Droit dans ses bottes, c’est le podcast que vous proposent le cabinet d’avocats Adaltys et Le Moniteur. C’est la rencontre de la robe de l’avocat et de la jupe du tunnelier, du Barreau et du bardeau, du juriste et de l’urbaniste, des dossiers et des chantiers.

Chaque épisode vous promène à travers la France sur les pas d’un ou d’une avocate - en bottes de chantier, donc - pour revivre un projet de construction marquant et innovant. Pour accompagner les idées de leurs clients, ces hommes et femmes du droit sortent de leur caisse à outils les instruments juridiques adaptés au territoire et créent des solutions nouvelles.

Pour ce cinquième et dernier épisode, Jean-Marc Petit et Cyril Delcombel, avocats associés, reviennent sur le chantier de la Part-Dieu, à Lyon, qu'ils accompagnent depuis 2010... et jusqu'en 2030 ! Un projet hors norme à tous égards.

Cyril Delcombel et Jean-Marc Petit, avocats associés, Adaltys - © Jean-Luc Mege Photography Close Lightbox

