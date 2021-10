Le Droit dans ses bottes #4 : Bordeaux-Caudéran sans train-train

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Réglementation Supprimer Droit de l'urbanisme Supprimer Le Droit dans ses bottes Supprimer Bordeaux Supprimer France Supprimer Valider Valider

Quatrième (et avant-dernier) épisode de notre podcast ! Nous prenons le train jusqu'à Bordeaux-Caudéran, pour suivre les aventures d'une association sportive centenaire. Lauréate d'un appel à projets, celle-ci est chargée de donner un nouvel avenir à un hall désaffecté, au sein de la gare en activité.

Le Droit dans ses bottes, c’est le podcast que vous proposent le cabinet d’avocats Adaltys et Le Moniteur. C’est la rencontre de la robe de l’avocat et de la jupe du tunnelier, du Barreau et du bardeau, du juriste et de l’urbaniste, des dossiers et des chantiers.

Chaque épisode vous promène à travers la France sur les pas d’un ou d’une avocate - en bottes de chantier, donc - pour revivre un projet de construction marquant et innovant. Pour accompagner les idées de leurs clients, ces hommes et femmes du droit sortent de leur caisse à outils les instruments juridiques adaptés au territoire et créent des solutions nouvelles.

Pour ce quatrième épisode, Hanan Chaoui, avocate associée, nous emmène dans la gare de Bordeaux-Caudéran, pour admirer les exploits d'une association sportive missionnée pour transformer, au bout des quais, un hall désaffecté en équipements sportifs et bureaux ! Il sera question d’arts martiaux, et d’art de la négo.

Hanan Chaoui, avocate associée chez Adaltys - © ELMERICH Pierre Close Lightbox

