Le Droit dans ses bottes #1 : découvrez le premier podcast du Moniteur

Cette série d'émissions pose un regard juridique sur des projets concrets de construction ou d'aménagement situés aux quatre coins de la France. L'occasion de revenir, avec les avocats du cabinet Adaltys, sur les défis rencontrés et les solutions proposées.



Le Droit dans ses bottes, c’est le tout nouveau podcast que vous proposent le cabinet d’avocats Adaltys et Le Moniteur. C’est la rencontre de la robe de l’avocat et de la jupe du tunnelier, du Barreau et du bardeau, du juriste et de l’urbaniste, des dossiers et des chantiers.

Chaque épisode vous promènera à travers la France sur les pas d’un ou d’une avocate - en bottes de chantier, donc - pour revivre un projet de construction marquant et innovant, que ce soit dans le domaine des énergies renouvelables, des mobilités ou de l’aménagement. Pour accompagner les idées de leurs clients, ces hommes et femmes du droit sortent de leur caisse à outils les instruments juridiques adaptés au territoire et créent des solutions nouvelles. Disponible sur toutes les plateformes d’écoute !

Pour ce premier épisode, nous vous emmenons en balade dans les couloirs du métro marseillais, avec Benjamin Boiton, avocat associé chez Adaltys (Bureau de Marseille). Il sera question d’expertise technique et de solutions amiables pour remettre un projet sur les rails…



#1 : Les experts à la Canebière



