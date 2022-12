Le downlight Concord Equinox projette un halo de lumière au plafond

« Le halo projeté au plafond lui donne du relief », vante Benjamin Chapuis, chef produit de Sylvania, à propos de son nouveau downlight, Concord Equinox. Le luminaire, propice à un éclairage de circulation, type couloir, offre un double éclairage par en haut et par en bas. Une optique en acrylique, déployée jusqu’à 5 cm, projette un halo d’environ 20 cm de diamètre au plafond. Sa transparence apporte un effet visuel original où le halo inférieur donne l’impression de flotter. Avec l’optique rétractée, Equinox éclaire discrètement comme un downlight traditionnel. Le produit, commercialisé depuis un mois, existe en noir et blanc et s’achète autour de 250 euros l'unité, via les distributeurs spécialisés. Il résulte d’un partenariat avec QuarkStar, exclusif en Europe. Sa production sur mesure dans l’usine de Newheaven, en Angleterre, permet de choisir la couleur du boitier.

© Sylviana

Avec une puissance de 20 watts, les ampoulesoffrent une(L80B20) et un flux lumineux de. Raccordée à une alimentation standard de 220 volts, l’installation se fait « aussi simplement qu’avec n’importe quel downlight, garantit Benjamin Chapuis. Les deux pattes s’encastrent dans le faux plafond.et précise, elle requiert l’intervention d’un maçon. » Une fois installé, le luminaire se module avec 3 vis qui se règlent manuellement. Des traits de repère à l’intérieur permettent d’uniformiser le déploiement des différents downlights. Le châssiscache les LED insérés dans la partie haute, sur le dissipateur thermique. La lumière se propage dans la chambre de mixage et le diffuseur la projette vers le haut et le bas. Un bouton poussoir classique permet, en fonction de la durée de pression, de moduler l’jusque. Sylviana précise qu’une étude d’éclairage demeure nécessaire. Le produit est compatible avec, un système de réglage personnalisé pour adapter la température de couleur et