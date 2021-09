Le dispositif Éco-Énergie tertiaire : mécanismes et approches possibles

Éco-Énergie Tertiaire est la traduction pratique de l'obligation issue du décret du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire, dit décret tertiaire. Attendu par les acteurs du secteur depuis près de 10 ans, le décret et ses textes associés ont pour but de permettre la pleine application de l'obligation de réduction des consommations d'énergie dans le parc tertiaire tel qu'inscrit dans la loi Grenelle 2 de 2010 puis modifié par la loi Elan du 23 novembre 2018. Pour attendre les objectifs ambitieux fixés par les textes, les acteurs du tertiaire ne doivent pas se satisfaire de simples travaux de rénovation énergétique ; mais ils doivent prendre en compte notamment la qualité et l'exploitation des équipements et le comportement des usagers.