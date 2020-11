Le digital, la réponse aux enjeux environnementaux de la construction

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée La digitalisation des chantiers : pour améliorer productivité, qualité et sécurité Supprimer Développement durable Supprimer France Supprimer Valider Valider

Dans le BTP, la construction durable est devenue une préoccupation majeure pour aboutir à des ouvrages plus économes en énergie et plus respectueux de l’environnement. Et si la digitalisation permettait de répondre à ces enjeux ?

Entre le Plan Climat ou la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, les textes réglementaires pour accélérer la transition écologique ne manquent pas. Dans le secteur de la construction, la gestion des déchets de chantier est au cœur des discussions. Et pour cause, le BTP génère près de 230 millions de tonnes de déchets chaque année en France, auxquels il faut ajouter les coûts d’élimination de ces derniers.

Comment mieux gérer les déchets de chantier grâce au digital ?

Dans les faits, cela se traduit par un certain nombre de documents à remplir et à compiler (le bordereau de suivi des déchets, de classification, les ratios économiques à suivre, les responsabilités…). L’objectif est de réduire les coûts d’élimination, de valoriser le projet auprès de la maîtrise d’ouvrage et d’assurer la traçabilité afin de répondre aux aspects réglementaires, mais aussi aux exigences clients. En effet, dans les marchés publics, des clauses environnementales sont incluses dès les appels d’offres et ont un impact direct sur l’exécution des travaux. Plusieurs critères devront donc être pris en compte : la gestion des ressources en eau, la protection des milieux naturels, la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou encore de la consommation énergétique. La réglementation impose, en outre, un suivi précis des travaux pour assurer leur traçabilité.

Avec sa solution, Novade digitalise le registre des déchets ‒ dont la tenue est obligatoire depuis juillet 2012 ‒ et assure donc le suivi et la traçabilité de leur traitement au format numérique. Toutes les étapes sont prises en compte par l’outil : il suffit aux responsables et techniciens du chantier d’intégrer les données clés dans l’application au fur et à mesure. Emballages, transport, mise en décharge, tri et bordereaux : toutes les obligations réglementaires sont intégrées à l’outil.

Autres avantages proposés par Novade : la géolocalisation des actions effectuées et la possibilité d’intégrer des documents officiels et/ou des rapports d’analyse. Centralisées sur la plateforme Novade, les informations s’affichent sous forme de tableaux bord pour offrir une vue d’ensemble et surtout des indicateurs de performance, comme le suivi de la quantité totale et le type de déchets,

permettant ainsi d’anticiper le planning, la destination, et le coût du traitement.

Un suivi environnemental rigoureux, la traçabilité assurée

Avec Novade, la remontée des écarts environnementaux se fait directement depuis le terrain. Agile, l’outil est capable d’intégrer une large liste de thèmes en fonction des contraintes chantiers : le bruit généré, les produits chimiques utilisés, la quantité de déchets stockés et traités, la consommation et la qualité de l’eau… En cas de manquements par rapport au cahier des charges, grâce à un système de notification, il devient alors possible d’apporter les mesures correctives avec une très grande réactivité. De quoi assurer la conformité constante des opérations par rapport aux normes en vigueur.

Les réunions « environnement », prévues par la solution, interviennent à titre préventif : en s’assurant de l’application des contrôles, il devient possible d’anticiper les risques de pollution qui peuvent être liés à un mauvais stockage des déchets dangereux, par exemple. Xavier Abad, directeur de projet chez Spie Batignolles, témoigne : « Les réunions durent jusqu’à deux heures avec un compte rendu disponible immédiatement sur Novade et un suivi sur un tableau de bord général qui permet d’être à jour sur la levée des non-conformités ou le partage rapide des bonnes pratiques ».



Sans oublier que les informations collectées peuvent également être utilisées à des fins d’audit, en cas de contrôle ou pour un retour d’expérience. Gardées en mémoires, les données relatives à un ouvrage permettent de standardiser les processus vertueux d’un chantier à l’autre pour viser ainsi des chantiers 100 % conformes à la réglementation.

Digitalisées, les procédures environnementales sont largement simplifiées. Dans le même temps, la solution Novade crée toutes les conditions de la performance écologique. À l’heure de la croissance verte, l’outil fait résolument partie de ceux permettant d’accompagner les acteurs du BTP dans la transition vers une économie circulaire.

