Le diagnostic de performance énergétique et l'audit énergétique : deux outils pour mesurer le logement

Obligatoire en cas de vente ou de location d'un bien depuis 2007, le diagnostic de performance énergétique a été largement réformé pour les logements, à partir de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite loi ELAN. Il a pour objectif d'informer l'acquéreur ou le locataire sur la « valeur verte » du logement, d'estimer ses charges énergétiques et de recommander des travaux à réaliser pour l'améliorer. C'est un élément essentiel dans la lutte contre les logements énergivores.