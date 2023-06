Loire-Atlantique : les travaux d’été sur le réseau de tramway de Nantes

La métropole de Nantes (Loire-Atlantique) et la Société d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération nantaise (Semitan) viennent de dévoiler le programme de travaux pour cet été 2023. Certaines interventions concernent la ligne 2 du tramway.

Un premier chantier débutera entre les stations 50-Otages et Orvault - Grand-Val. Les travaux, qui devraient durer jusqu’au 27 août 2023, porteront sur le remplacement des rails. Des opérations similaires seront aussi menées dans le secteur du quai de Versailles avec la pose de 3 500 mètres de voies. Ces interventions incluront également l’installation d’un dispositif de graissage et la végétalisation des plates-formes entre l’entrée de l’île de Versailles et la station Motte-Rouge. Enfin, les voies ferrées sur les lignes au nord de la station Saint-Félix seront renouvelées.

Au total, plus de 18 millions d’euros seront investis dans ces chantiers. La métropole nantaise a alloué un budget de 44 millions d’euros à l’entretien des réseaux de transport en commun et des conduites de distribution de chaleur, d’eau et de gaz.