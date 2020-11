Le département du Val-d’Oise s’est doté d’un second crématorium

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Un deuxième centre de crémation a vu le jour dans le département du Val-d’Oise.

La première poutre a été posée au début du mois de novembre 2017. Ce nouveau site funéraire, situé dans le cimetière de 5,5 ha du parc des Bois-Rochefort, est opérationnel depuis le 6 novembre dernier. Sa mise en service répond au besoin réel du département de disposer d’un autre centre de crémation dans la commune de Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise).

Ce projet permet d’alléger le seul site funéraire du département à Saint-Ouen-l’Aumône qui enregistre plus de 2 000 cérémonies funéraires par an. « La demande est très importante et il est de notre devoir de pouvoir y répondre, car c'est un service rattaché à l'état civil de la mairie », a précisé en 2017 Charles-Henry d’Elloy, directeur de cabinet du maire de Cormeilles-en-Parisis. À noter qu’une somme de 3,8 M€ a été engagée pour la réalisation du projet.

Le bâtiment est circulaire avec une structure en bois à 80 %, il est doté d’une enveloppe miroir et de 2 fours. Ce crématorium est construit et géré par la Compagnie de crématoriums, filiale du groupe Generys, en collaboration avec l’Atelier Philéas architecture. Cette entreprise envisage environ 900 crémations par an pour un tarif de près de 800 € pour un adulte.