Le département du Nord signe un pacte de bonnes pratiques avec la FFB et la FRTP

Retenue de garantie, pénalités de retard, avance sur travaux, clause d’insertion, etc., le département du Nord vient de signer avec la FFB Nord et Pas -de-Calais et la FRTP des Hauts-de-France deux pactes de bonnes pratiques. Objectif : donner de l’oxygène aux trésoreries des entreprises et faciliter une relation gagnant/gagnant pour la réalisation des chantiers.