Le décret d’application de l’ordonnance de modernisation des Scot publié

Paru au "Journal officiel" le 22 mai, le décret n° 2021-639 modifie et met à jour plusieurs dispositions réglementaires relatives au contenu des schémas de cohérence territoriale, à leur élaboration et à leur évaluation. Une évolution réglementaire rendue nécessaire par l'article 46 de la loi Elan de 2018, et par les ordonnances de juin 2020 que ce texte prévoyait.