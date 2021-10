« Le CSCEE ne joue plus son rôle », Marianne Louis (USH)

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée CSCEE Supprimer USH Supprimer Immobilier Supprimer France Supprimer Valider Valider

Des tensions ont émergé au sein du conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE). Marianne Louis, déléguée générale de l’Union sociale pour l’habitat (USH, représentée au sein du collège des professionnels du CSCEE), explique au Moniteur les points de blocages.

Que se passe-t-il au sein du CSCEE ? Selon les informations du Moniteur, plusieurs membres seraient insatisfaits de son fonctionnement, allant jusqu’à le qualifier de « chambre d’enregistrement des textes réglementaires » alors que son avis n’est que consultatif…

Le couac autour du diagnostic de performance énergétique (DPE) révèle ce que l’on voit depuis quelques temps : le CSCEE ne joue plus son rôle correctement. In fine c’est la ministre déléguée au Logement qui s’est retrouvée à réunir les professionnels de l’immobilier pour les concerter et trouver une solution dans l’urgence. Le CSCEE devrait être un lieu de dialogue entre les professionnels et d’alerte des ministres si les textes proposés ne conviennent pas.

En l’occurrence sur le DPE, l'USH a voté favorablement, car nous ne sommes pas opposés par principe à ce nouveau DPE et le débat était en fait très fermé. Mais nous avions aussi émis des réserves techniques, demandé des précisions, des études complémentaires. Nous avons dit que le moteur de calcul ne nous semblait pas abouti, que la méthode n’était pas suffisamment expérimentée et que les modalités de mise en œuvre n’étaient pas clairement définies… alors même que le DPE est opposable et qu’une étiquette E, F et G entrainera à terme l’impossibilité de quittancer. Force est de constater que nous alertes étaient fondées.

Actuellement, le CSCEE délibère sans avoir connaissance de tous les éléments techniques. Ses membres ne peuvent pas donner d’avis professionnel, alors qu’il s’agit là de leur mission première au sein de ce conseil. Si le président du CSCEE avait laissé plus de place à la concertation, et s’il ne soumettait pas au vote un texte dont tous les éléments techniques ne sont ni maîtrisés ni mêmes portés à la connaissance de ses membres, le CSCEE aurait pu amender le texte proposé et au final cela aurait évité la situation de crise que la ministre doit maintenant gérer en direct.

Le dysfonctionnement du CSCEE peut-il également s’expliquer par l’inflation normative ?

En 2018, le CSCEE a étudié 11 textes. Huit ont reçu un avis favorable, les trois autres étaient favorables avec des réserves. En 2020, les membres du CSCEE se sont prononcés sur 32 textes. Ils ont rendu 16 avis favorables, 9 favorables avec réserves et 7 avis défavorables. L’adoption d’un avis défavorable est un échec : il signifie que nous n’avons pas réussi à nous faire entendre par l’administration faute de concertation efficace. L’inflation normative peut être en partie responsable de la dégradation de la concertation. Mais la méthode ne fonctionne plus car nous déplorons très souvent un déficit d’étude d’impact et une faible maîtrise du rapport avantages/coûts par le pouvoir réglementaire.

Dans le cadre des débats autour de la RE 2020 pour le logement, le président du CSCEE nous demandait de nous prononcer sur des cas test. Les membres du collège professionnel du CSCEE ont dû acquérir la licence du moteur de calcul, puis faire appel au même bureau d’étude (Pouget Consultants),que la DHUP, afin de challenger les cas tests trop stéréotypés et soumettre des cas plus proches de la réalité du terrain. Le calcul conventionnel était trop différent de la réalité, nous avons conclu collectivement que la première version du texte ne pourrait être appliquée. Même si nous avons réussi à amender le texte, le fait de devoir acquérir le moteur de calcul en dit long sur la méthode de travail du CSCEE.

[...]