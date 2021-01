Le Covid s'en prend aussi aux index BT/TP et divers

Marchés publics et privés

La crise sanitaire bouleverse aussi les indices. La révision d’ampleur exceptionnelle des indices ICT du deuxième trimestre 2020 a un effet boule de neige sur d’autres indices. Les indices du coût horaire du travail (ICHT) et les index nationaux du bâtiment, des travaux publics et divers de la construction sont les victimes collatérales de cette révision. Explications plus détaillées…