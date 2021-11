Le cours Lafayette fermé pour travaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Rhône Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le cours Lafayette fait l’objet de divers travaux d’aménagement. Ce chantier de trois mois environ perturbera la circulation dans cette zone.

La métropole de Lyon (Rhône) s’est lancée dans l’aménagement de nouveaux espaces publics sur le boulevard Vivier-Merle. Ce chantier, commencé en 2019, entre actuellement dans sa troisième phase. Celle-ci concerne la partie nord du boulevard Vivier-Merle, entre la rue Bonnel et le cours Lafayette.

De manière à assurer le bon déroulement des travaux, une partie du cours Lafayette, entre la rue Ney et le boulevard Jules-Favre, est fermée à la circulation des véhicules motorisés depuis le 2 novembre 2021, et ce, jusqu’en février 2022. Des déviations ont été mises en place pour les véhicules venant de la partie ouest du cours Lafayette. Les poids lourds devront prendre les rues Garibaldi et Bonnel. Quant aux véhicules légers, ils passeront par les rues Ney, Louis-Blanc, Fournet et Lalande. Afin de réduire la gêne occasionnée pour les usagers, la métropole a décidé de maintenir la circulation des bus et des vélos, ainsi que les cheminements piétons.

Au terme de ce chantier, un itinéraire cyclable sera aménagé entre le cours Lafayette et la rue Paul-Bert. La création de trottoirs plus larges et plus accessibles figure également parmi les grandes opérations prévues.