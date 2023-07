Le contrat de performance environnementale

L'avenir du contrat de performance énergétique (CPE) s'élargit vers de nouveaux horizons d'ambition carbone et environnementale. Les facteurs de succès sont dans les mains des différents acteurs et, en premier rang, des maîtres d'ouvrage et de leurs assistants, en vue de définir des contrats porteurs du bon compromis entre performance, innovation, maîtrise budgétaire, équilibre des risques contractuels et réalité opérationnelle des projets.