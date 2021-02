Le conseil départemental de la Haute-Garonne présente son budget primitif pour 2021 en faveur de l’aménagement du territoire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Financement Supprimer Investissement Supprimer Valider Valider

Malgré la crise économique et sociale actuelle, le conseil départemental de la Haute-Garonne alloue un budget important aux différents projets d’aménagement du territoire pour 2021.

Le conseil départemental de la Haute-Garonne a adopté le 26 janvier 2021 un budget primitif de près de 1,8 Mds€ pour 2021. Bien que ce financement se dédie en grande partie au maintien des actions sociales, il est aussi composé d’investissements pour soutenir les projets d’aménagement du territoire. « Ce budget n’est pas simplement un budget de crise, c’est aussi un budget d’avenir », a indiqué Georges Méric, le président du conseil départemental.

En matière d’infrastructures, la réhabilitation, l’extension et la construction des collèges du territoire représentent un plan d’investissements de 320 M€ jusqu’en 2024. Entièrement à la charge du département, le financement de ces opérations figure dans le budget primitif de 2021. De même, une enveloppe de 20 M€ sera attribuée à la construction et à la réhabilitation des logements sociaux. Au niveau des travaux publics, la voirie départementale mobilisera une somme de 85 M€. Enfin, le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire représente 16 M€ du budget primitif pour 2021.

« Notre gestion saine nous permet d’avoir des moyens budgétaires solides pour accompagner la reprise économique et poursuivre, en l’amplifiant, notre plan de relance locale, écologique et solidaire aux côtés de tous les acteurs locaux du territoire, et ce sans augmentation d’impôts pour les contribuables » a conclut le président du conseil départemental.