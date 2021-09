Le conseil de l’Europe enracine le paysage dans les politiques locales

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Pour responsabiliser les décideurs locaux sur l’application de la convention européenne du paysage, les Etats membres du conseil de l’Europe se prononceront avant la fin de cette année sur un projet de charte. Sous le titre « Paysage et responsabilité des acteurs pour un développement durable et harmonieux », l’agronome et urbaniste Régis Ambroise, ancien chargé de mission paysage au ministère de l’Agriculture, a remis le 26 mai à l’institution basée à Strasbourg un rapport qui inspire ce projet. La France s’associe à la démarche, comme l’a montré le 7 septembre le ministère de la Transition écologique au cours d’une matinée intitulée Paysages Horizon 2030.