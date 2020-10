Le Congrès des Maires et les Rencontres Territoires Innovations du SMCL auront bien lieu

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Collectivités locales Supprimer SMCL Supprimer SMCL 2020 Supprimer AMF Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le Congrès des Maires et le Salon des Maires et des Collectivités locales prendront leurs quartiers à l’Accor Arena du 24 au 26 novembre prochain. L’épidémie de Covid a obligé les organisateurs à revoir ces événements. Explications…

Malgré la crise liée à l’épidémie de Covid-19, les élus locaux et les entreprises privées ont toujours rendez-vous à Paris les 24, 25 et 26 novembre. Cette année, les équipes de l’Association des Maires de France et d’Infopro Digital (propriétaire du Moniteur), qui organisent le Salon des Maires et des collectivités locales (SMCL) et le Congrès des maires ont développé un dispositif alternatif.

Exit le parc des expositions de la porte de Versailles, le 103eme congrès des Maires et les Rencontres Territoires Innovations du SMCL ( désormais appelé le SMCL ARENA) se tiendront à l’Accor Arena de Bercy.

En complément du Salon, qui se tiendra en présentiel sur trois jours, une plateforme digitale sera ouverte durant toute la durée du Salon et du Congrès. Les entreprises pourront référencer leurs services et produits, et les conférences seront retransmises en visioconférence.

Enfin, le Congrès des maires se tiendra 1,5 jour en présentiel, et 1,5 jour en digital. Il pourra également être suivi en live, sur le site de l’Association des Maires de France, sur les trois jours.

