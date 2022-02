Le concept NEC de Bricorama s’installe en ville

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer bricolage Supprimer Bricorama Supprimer Bricomarché Supprimer Bricocash Supprimer Grenoble Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’enseigne du groupement Les Mousquetaires a inauguré, le 23 février 2022 au centre de l’agglomération de Grenoble, un nouveau point vente de 2 900 m². Il développe le concept NEC, pour nouvelle expérience client- en milieu urbain.

Il y a un peu plus d’un an, Bricorama avait présenté son nouveau concept baptisé Nec -pour nouvelle expérience client-. Le point de vente à Orgeval, dans les Yvelines, était le premier à l’inaugurer sur un grand format avec une surface couverte de plus de 6000 m². Dix mois plus tard, l’enseigne du groupement Les Mousquetaires l’adapte pour la ville et une population urbaine. Le 23 février de cette année, elle a ouvert un magasin au centre de l’agglomération de Grenoble. Plus précisément, il est implanté en face de Grand'Place, un centre commercial régional situé sur deux communes, Grenoble et Échirolles, au cœur des quartiers sud de la métropole iséroise entre La Villeneuve de Grenoble et d'Échirolles, face au quartier du Village olympique.

Des services de proximité

D’une superficie de 2 900 m² et sur deux étages, ce nouveau Bricorama dispose de trois « zones projets pour inspirer et guider les clients » avec les espaces cuisine, salle de bain et aménagement/rangement. Par ailleurs, il fait « la part belle » aux rayons décoration dont un grand choix de revêtement de sol, luminaires et quincaillerie/droguerie. Au niveau des services, les clients y peuvent bénéficier de la livraison à domicile, du click & collect, de la location de matériel, de la machine à teinter, de la découpe bois et verre, du SAV, de la carte petits travaux ou encore de la reproduction de clés.

Objectif : 17 % de parts de marché en 2024

Pour rappel, ITM Equipement de la maison, le pôle bricolage du groupement Les Mousquetaires avec ses enseignes Brico Marché, Bricorama, Brico Cash et BricoPrivé, a pour objectif d’atteindre une part de marché de 17 % en 2024 et, à terme, de 20 % contre 15 % au début 2021 (pour un chiffre d’affaires de 3,4 Md€).