Le complexe sportif Jesse-Owens s’embellira grâce à un nouveau terrain synthétique en 2022

Les terrains stabilisés de Jesse-Owens feront place à un terrain synthétique en septembre 2022.

La ville de Magny-en-Vexin (Val-d’Oise) se lance dans la construction d’un terrain synthétique au sein du complexe sportif Jesse-Owens. Les élus ont annoncé la bonne nouvelle au comité directeur du club le 16 décembre 2020. Cette infrastructure remplacera les terrains stabilisés du centre qui sont peu adaptés aux pratiques sportives. Les travaux devraient démarrer au plus tard durant l’été 2022 pour une livraison en septembre de la même année. Le financement de ce terrain s’inscrit dans le budget 2021 de la commune.

La création de cet équipement est l’une des promesses de campagne de Luc Puech d’Alissac, maire de la ville, durant les dernières élections municipales. Olivier Baïda, président du Magny-en-Vexin football club (MVFC) a exprimé sa satisfaction : « nous apprécions la démarche des élus qui sont venus à notre rencontre. L’idée est vraiment d’avoir un équipement sportif esthétiquement beau et praticable en toute saison, ce qui n’est pas le cas des terrains stabilisés. Ces derniers sont trop secs en été et gorgés d’eau en temps de pluie ou de neige. Il bénéficiera non seulement au club, mais aussi aux écoles et aux collèges ». Le terrain sera conçu avec des matériaux écologiques de dernière génération afin d’embellir le complexe Jesse-Owens.