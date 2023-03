Le commerce du bois choisit Valobat

Valobat poursuit son expansion. L’éco-organisme de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour les produits et matériaux de construction du bâtiment (REP PMCB), initié par Saint-Gobain, annonce l’entrée au capital de LCB, Le commerce du bois. Cette association regroupe 125 acteurs de la filière bois dont des négociants (Bouney, Chambost, Cica, Descamps, Gedibois Bois de Saint-Malo, Orcab Copab…), raboteurs, importateurs et agents. « En rejoignant l’actionnariat de Valobat, explique Jean-Louis Camici, président de LCB, Le Commerce du bois portera la voix des metteurs en marché et tout particulièrement des importateurs bois-panneaux ainsi que des industriels du rabotage. Nous serons particulièrement actifs au sein du comité de secteur bois, instance dans laquelle se prendront les décisions relatives à la définition de la stratégie de filière pour la collecte et la valorisation des bois. Les sujets qui seront traités ces prochains mois seront nombreux, parmi lesquels le choix des filières de recyclage, les évolutions tarifaires ou encore les critères d’éco-modulation. Face à de tels enjeux, nous nous devions de répondre présent et de mobiliser notre réseau d’adhérents afin de les accompagner et de peser collectivement ».