Le colloque Le Pont est annulé

Après plusieurs reports, le colloque le Pont, organisé depuis 25 ans à Toulouse, n’aura finalement pas lieu cette année.

Les organisateurs du colloque le Pont, événement qui rassemble chaque année les spécialistes du génie civil à Toulouse, ont fini par jeter l’éponge.

« Cette 25ème édition nous aura réservé bien des surprises. Nous la voulions originale, nous n’en demandions pas tant ! Après que nous avons dû annuler Toulouse les 13 et 14 octobre derniers, nous avions rebondi sur une édition (ramenée à une journée) organisée avec l’aide de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNTP), dans ses propres locaux, à Paris le 1er décembre. Tout semblait se profiler correctement, quand la décision du gouvernement de remettre la France en confinement jusqu’au (justement) fameux 1er décembre, (un mardi ?) est tombée par les mots du président de la République le 28 octobre […] nous avons étudié la possibilité d’une 3ème solution pour sauver ce colloque. Il restait en effet la solution d’organiser un plateau TV avec les intervenants (en présentiel et par visioconférence) […] Cela revenait en quelque sorte à brader ce colloque » a expliqué Christian Tridon, président du Syndicat national des entrepreneurs spécialistes de travaux de réparation et de renforcement des structures (Strres) et organisateur du colloque, dans un communiqué.

Après moults rebondissements donc, le rendez-vous a finalement été reporté à 2021. Les dates ont déjà été arrêtées : les mardi et mercredi 19 et 20 octobre. "Si rien ne vient ne nous en empêcher !", a ironisé le président du Strres.