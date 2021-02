Le chantier du pôle Laherrère dans le quartier de Saragosse est sur les rails

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Construction de deux bâtiments en R+4 de 5 000 m² chacun au pôle Laherrère

Depuis plusieurs mois, le quartier de Saragosse à Pau (Pyrénées-Atlantiques) fait l’objet d’une rénovation. Cette opération est l’un des programmes phares de la Communauté d’Agglomération de Pau Béarn Pyrénées. Les travaux sont actuellement entrepris au niveau du pôle Laherrère.

À sa livraison, ce pôle sera doté de deux immeubles en R+4 d’une superficie de 5 000 m² chacun. Celui qui se trouve près de la caserne des pompiers proposera des appartements dédiés aux jeunes et aux étudiants. Son rez-de-chaussée s’équipera d’un commissariat de police et d’une salle des fêtes. Il accueillera aussi l’école d’apprentissage du chef Thierry Marx de Cuisine mode d’emploi. L’ouverture de ce centre de formation est prévue pour 2022. Le second bâtiment sera, quant à lui, doté de bureaux destinés aux acteurs de l’insertion et d’une école de la deuxième chance. Une boulangerie, une brasserie et la Maison du citoyen enjoliveront le pied de cet immeuble.