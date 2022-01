Le chantier du nouveau campus étudiant de Villejuif avance

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le nouveau campus étudiant de Villejuif comptera 752 logements, répartis dans 5 bâtiments.

Les travaux du futur campus étudiant de Villejuif (Val-de-Marne) suivent leur cours. Ce projet, porté par Icade et Océanis Promotion, a été imaginé sous le concept « ECLA » qui consiste à créer un campus proposant une mixité d’usages en anticipant tous les équipements nécessaires pour favoriser le travail et la collaboration entre plusieurs publics (étudiants, jeunes actifs et chercheurs universitaires).

L’opération, chiffrée à 42 M€, prévoit la construction de 5 bâtiments, constitués de 752 logements. Les bâtiments seront répartis sur deux emprises : A et B. L’emprise A, dénommée « îlot Hanier », sera livrée au cours de l’hiver 2022. L’emprise B, baptisée « îlot Pointe », sera achevée d’ici début 2023.

Le campus proposera plusieurs équipements, dont une agora, une bibliothèque, un laboratoire, une salle de fitness, des salles de réunion, différents espaces communs pour les résidents et des espaces à destination des associations. Il bénéficiera en outre de plusieurs aménagements paysagers. Le projet inclut, entre autres, des jardins suspendus, un jardin de type coulée verte et des sentes piétonnières. Les toitures et les façades du campus seront en partie végétalisées.