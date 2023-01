Var : travaux de réhabilitation du boulevard Jean-Jaurès à La Seyne-sur-Mer

Le 11 janvier 2023, la métropole Toulon Provence Méditerranée a engagé les travaux de réhabilitation de l’avenue Jean-Jaurès à La Seyne-sur-Mer (Var). Le chantier porte sur la remise en état de la voirie et des trottoirs. Il a ainsi pour objectif de donner un nouvel aspect à cette avenue.

Les travaux engendrent des modifications de la circulation sur le boulevard Jean-Jaurès. Afin de minimiser la gêne occasionnée, il a été décidé de réaliser ces travaux en trois phases. La première, qui s’étalera jusqu’au 1er février 2023, entraîne la fermeture de la circulation entre le chemin des Pères-Montfortains et la rue Balzac. Du 2 février au 15 février, la rue Balzac et la rue Massenet seront fermées à leur tour. Et du 16 février au 8 mars, la rue Massenet et la rue Boisselin seront neutralisées. Précisons qu’une semaine et demie supplémentaire, soit du 9 mars au 17 mars 2023, sera nécessaire pour finir les travaux. Il s’agit de rénover les enrobés sur les trottoirs et les chaussées du boulevard Jean-Jaurès et de l’avenue Frédéric-Mistral. La place Kennedy sera requalifiée en espace arboré.