Le chantier de rénovation de la déchetterie de Romagnat entre dans sa deuxième phase

La seconde phase des travaux de réhabilitation de la déchetterie de Romagnat s’échelonnera sur trois mois.

Clermont Auvergne Métropole poursuit les travaux de réfection de la déchetterie de Romagnat (Puy-de-Dôme). Après une première phase commencée en 2020, cette entité a entamé, le lundi 29 novembre 2021, la seconde partie de cette opération. Les nouveaux travaux, qui vont durer trois mois, portent sur l’installation de ponts-bascules pour faciliter et sécuriser le dépôt des déchets, et sur la mise en place d’une cuve de récupération des eaux en cas d’incendie. S’y ajoute l’augmentation des capacités de stockage des flux de carton et de ferraille.

Rappelons que la première phase a permis d’améliorer l’accès grâce à des voies de circulation élargies, de créer une zone de stockage pour optimiser l’évacuation des bennes, et d’aménager un mur antibruit afin de limiter les nuisances sonores auprès des riverains.

Tout au long du chantier, le site sera fermé au public. Durant ce temps, les usagers pourront se rendre dans l’une des déchetteries de la métropole. Les plus proches sont celles de Saint-Genès-Champanelle et de Cournon/Lempdes (Puy-de-Dôme).