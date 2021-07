Le chantier de la rocade sud de Toulouse entre dans sa phase finale

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Après des années de travaux, les usagers de la route pourront bientôt circuler librement sur la rocade sud de Toulouse.

Les travaux, entamés en janvier 2019 pour fluidifier la circulation sur la rocade sud de Toulouse (Haute-Garonne), vont bientôt se terminer. Le 8 juillet dernier, les troisièmes voies entre les échangeurs de Rangueil et de Lespinet ont été officiellement inaugurées par Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué chargé des Transports. Dans un communiqué, les représentants de la municipalité, de Toulouse Métropole, du Département de la Haute-Garonne et de la Région Occitanie se sont félicités de l’achèvement proche du chantier.

En juillet et août 2021, quelques travaux vont encore se poursuivre, afin de renforcer la sécurité des usagers et de protéger les riverains contre les nuisances sonores. Il s’agit de remplacer les portiques de signalisation de direction ainsi que les équipements d’exploitation et de gestion du trafic. La mise en place du dernier écran acoustique et l’aménagement des accotements et des talus de la rocade vont clôturer le chantier. L’opération, d’un montant total de 48,5 M€, est financée à 30 % par l’État, à 21,5 % par la Région, à 19,4 % par le Département et à 29,1 % par la Toulouse Métropole. Cet investissement s’inscrit dans le cadre du plan France Relance et du contrat de plan État-Région.