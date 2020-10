Le Cese déplore une mise en œuvre « très lacunaire » de la loi Biodiversité

Le premier bilan dressé par le Conseil économique, social et environnemental concernant la loi du 8 août 2016 est sans appel. Non seulement la reconquête n’est pas amorcée, mais au contraire le déclin se poursuit. Pour enrayer cette « hémorragie du vivant », les membres du Palais d’Iéna formulent plusieurs propositions visant notamment à rendre effective la séquence ERC et à se doter d’un arsenal réglementaire et fiscal pour lutter contre l’artificialisation des sols.