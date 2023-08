Le centre Pompidou présélectionne six équipes pour définir son schéma culturel

Quelle équipe de maîtrise d’œuvre concevra le schéma directeur culturel du centre national d’art et de culture Georges-Pompidou, à Paris (IVe), pour sa réouverture après travaux en 2030 ? Réponse « au début de l’année 2024 », indique l’établissement public, qui vient toutefois de révéler les noms de celles présélectionnées à l’issue du concours lancé en mai dernier, en collaboration avec l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers pour la culture (Oppic).

« Plus de 80 candidatures ont été reçues », précise le centre Pompidou. Le jury, présidé par Jean Le Bon, à la tête de l’institution depuis deux ans, et réuni le 27 juillet dans la capitale, en a retenu six. Elles se composent de : Aires Mateus et Nomade Architectes ; Encore Heureux Architectes et AIA Architectes ; Kuehn Malvezzi, Carrière Didier Gazeau et Calq ; Lacaton & Vassal Architectes et Frédéric Druot Architecture ; Moreau Kusunoki et Frida Escobedo ; Perrault Architecture et Gaëlle Lauriot-Prévost.

Le projet sur lequel vont désormais plancher toutes ces équipes a pour principal objectif de « réorganiser les différentes fonctions de manière plus rationnelle et plus lisible au sein du bâtiment », explique le centre Pompidou. Il vise aussi à « repenser les usages pour mieux correspondre aux besoins des usagers et des utilisateurs ». Leurs propositions sont attendues pour la fin de cette année. Elles seront regardées avec attention par l’architecte Renzo Piano, qui veille depuis 1977 sur son œuvre et celle de son confrère Richard Rogers, décédé en 2021.