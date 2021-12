Le Cendre : les résidences Le Hameau de Fontenille et Les Traverses proposent 36 nouveaux logements

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer Immobilier résidentiel Supprimer Valider Valider

Au Cendre, 36 nouveaux logements sont disponibles dans les résidences Le Hameau de Fontenille et Les Traverses.

Le Hameau de Fontenille est un nouveau complexe résidentiel situé dans la commune du Cendre (Puy-de-Dôme). Il a été construit par Assemblia, une société d’économie mixte installée à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Bénéficiant d’un soutien de Clermont Auvergne Métropole, le projet, d’un montant total de 2 M€, a permis de créer 16 logements équipés d’un système de chauffage par géothermie. Pour marquer son ouverture officielle, une cérémonie d’inauguration a été organisée le 24 novembre 2021 en présence de Marion Canalès, la présidente d’Assemblia, et d’Hervé Prononce, le maire du Cendre.

À 50 mètres de la gare de la commune, la résidence Les Traverses propose une vingtaine de logements collectifs. Implantée dans l’ancien bureau de poste, elle a été réalisée dans le cadre d’un programme d’aménagement porté par la Ville du Cendre et de Clermont Auvergne Métropole. Un montant de 3,2 M€ a été alloué au projet. Le nouveau complexe est composé d’appartements de type T2, T3 et T4, couplés avec un jardin et un parking en sous-sol de 16 places.