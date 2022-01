Le CCCA-BTP débloque 75 M€ pour son appel à projets « Investissements innovants »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Formation BTP Supprimer Apprentissage BTP Supprimer France Supprimer CCCA-BTP Supprimer Valider Valider

La tête de réseau de l’apprentissage du BTP lance l’appel à projets « Investissements innovants », doté d’un budget de 75 M€. Objectif : accompagner, sur trois ans, les projets immobiliers, pédagogiques ou éducatifs innovants des organismes de formation aux métiers de la construction.

« Dans le cadre de notre offre de services, notre rôle est d’accompagner les organismes de formation pour leur permettre d’anticiper les évolutions de notre secteur, et ainsi s’adapter au plus près aux besoins en compétences de nos entreprises du BTP », souligne Éric Routier, président du CCCA-BTP.

Pour répondre à ces enjeux, le comité initie l’appel à projets « Investissements innovants », doté d’un budget de 75 M€ sur trois ans.

Formation immersive, faflabs, démonstrateurs…



Dans un contexte de mutation permanente marqué par les évolutions techniques et technologiques au sein du secteur du BTP, les organismes de formation (OF) se doivent, comme les entreprises, d’innover, et ainsi d’accélérer dans le développement de leurs pratiques pédagogiques. Formation immersive ou à distance, création de fablabs et démonstrateurs, modularisation des formations, mais aussi expérimentations ou encore évolutions liées à l’individualisation des parcours de formation…. Mais les enveloppes budgétaires des opérateurs de compétences peuvent se révéler insuffisantes pour en assurer le financement.

Le projet du CCCA-BTP soutiendra ainsi deux types de démarches : les projets immobiliers directement liés à un projet pédagogique ou éducatif innovant, et les projets pédagogiques d’achats et de mise en œuvre de matériel pédagogique ou éducatif innovant.

Mode d’emploi pour les OF



Tout OF en apprentissage aux métiers du BTP pourra déposer un ou plusieurs projets, seul, ou avec des partenaires en consortium. Le comité encourage les candidatures groupées, notamment avec des partenaires et des employeurs du secteur, afin de renforcer et promouvoir des coopérations existantes et la création de coopérations innovantes et originales entre acteurs publics et privés d’un territoire, acteurs historiques et émergents.

Les projets éligibles pourront bénéficier, au maximum, d’un financement de 50 % pour leur conception et leur mise en œuvre. L’appel à projets est publié sur la plateforme dédiée du CCCA-BTP : appels-a-projets-cccabtp.fr. , qui permet de créer son espace candidat pour le dépôt du dossier jusqu'au 31 décembre 2024. Les projets seront évalués au fur et à mesure de leur dépôt, dans le respect des dates des instances du CCCA-BTP.

« Ce nouvel appel à projets, qui vient compléter l’ambitieux programme que nous déployons depuis 2020, témoigne de notre capacité à agir pour expérimenter et accélérer des projets innovants et, in fine, pour assurer le développement et l’excellence de la formation professionnelle à nos métiers, au profit des jeunes et des entreprises de notre secteur du BTP », se félicite Eric Routier.