Le carrelage, une mise en œuvre à soigner

Pose scellée

Le NF DTU 52.1 Revêtements de sols scellés a été modifié en 2020. Désormais, la pose scellée des carreaux céramiques est exclue pour les planchers intermédiaires dans le collectif ; l'épaisseur minimale de carreau est passée de 4 à 7,5 mm ; enfin, est devenue obligatoire la reconnaissance de support contradictoire entre entreprise et maître d'ouvrage/d'œuvre, un document essentiel en cas de sinistre.

Pose collée

Le NF DTU 52.2 Pose collée des revêtements céramiques et assimilés a été modifié en juin 2022. Le format des carreaux a évolué, augmentant à 3 600 cm² en pose murale et à 10 000 cm² en pose sur sols intérieurs. La mise en œuvre de certains systèmes de protection à l'eau sous carrelage (SPEC), constitués principalement de résines pour les murs intérieurs, est introduite. Les formats oblongs sont visés.

Sinistralité

D’après l’Observatoire de la Qualité de la Construction 2022 de l’AQC*, les sinistres relatifs aux sols carrelés sont toujours les plus fréquents et les plus coûteux. Toutefois, ils sont en diminution depuis 2019, notamment « grâce à la prévention, d’où une plus grande attention portée au fractionnement et à la qualité du support, ainsi qu’à la baisse de la part du carrelage au sol dans le logement collectif », analyse l'experte Catherine Labat.

Vigilance

L’étude de l’AQC « Sols carrelés : points de vigilance » identifie les principales pathologies affectant les sols céramiques : la fissuration des carreaux ; leur décollement et soulèvement ; la dégradation superficielle ou la détérioration des joints ; les douches de plain-pied ; les revêtements de sols extérieurs. L’AQC précise comment remédier à ces désordres dans le guide « Pathologie des sols carrelés ».

Outillage

Edma, spécialiste français de l’outillage du second œuvre, a étendu son offre et propose désormais toute une gamme de produits spécifiques au métier de carreleur. Des références qui apportent un confort d’utilisation et un gain de temps : coupe-carreaux, lève-dalles, systèmes autonivelants ou autovissants, ventouses, genouillères à roulettes…

*AQC : Agence Qualité Construction

Sélection de produits

Vives > Ritmo : Une collection graphique Ce carrelage mural en pâte blanche rectifiée (32 x 99 cm) se singularise par ses textures douces, son harmonie des couleurs et les possibilités graphiques variées. Il est décliné en cinq couleurs (neige, blanc, moutarde, roux et vert), un relief à petits triangles et deux décors aux fines lignes géométriques (zigzags ou rayures, peints avec des encres spéciales de métaux nobles). Combinable avec les collections en grès cérame Nice et Monaco. © Vives Vives - Ritmo

Mosa > Core Collection Shapes : Une solution modulaire Cette collection modulaire de carreaux de céramique se décline en formats carrés, rectangulaires, circulaires ou triangulaires. Elle permet de réaliser une infinité de combinaisons, au sol ou au mur, en agençant différentes formes et dimensions. Résistants à l'usure et d'entretien facile, les éléments sont réalisés sans perte de coupe à la fabrication ni lors de la réalisation des schémas de pose. Formats conçus pour que des joints standards de 3 mm puissent être appliqués. Certifiés Cradle to Cradle. © Mosa Mosa - Core Collection Shapes

Novoceram > Way : Un carreau aspect pierre Disponible en 9 mm d'épaisseur pour l'intérieur ou en 20 mm pour l'extérieur, ce revêtement de sol ou de mur en grès cérame reproduit l'aspect d'une pierre naturelle italienne des Alpes apuanes. Il affiche un dessin de veines minérales qui se démarquent sur un fond gris, clair ou foncé, teinté dans la masse. Proposé en plusieurs formats carrés ou rectangulaires, de 5 x 60 cm à 60 x 120 cm, ainsi qu'en format mosaïque, avec tous les accessoires (plinthes, nez de marche, etc.), il peut être structuré antidérapant. © Novoceram Novoceram - Way