Le Carrefour international du bois 2021 est annulé

L'édition 2020 reportée en 2021 n'aura finalement pas lieu, vient d'annoncer Atlanbois.

L'année 2021 s'annonce pour l'heure aussi difficile pour les salons que l'année 2020. Le Carrefour international du bois (CIB), dont l'édition 2020 a été reportée fin mai 2021, n'aura pas lieu.

"La prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er Juin 2021, renforce les inquiétudes quant à la réouverture des lieux publics et notamment les Parcs des Expositions. Nous souhaitons que nos exposants, partenaires, visiteurs et prestataires soient préservés au maximum compte tenu de la situation complexe à laquelle nous faisons face. C’est donc à contre-cœur que les professionnels du bureau d’Atlanbois ainsi que l’équipe opérationnelle ont pris la décision de ne pas maintenir le Carrefour International du Bois programmé les 26, 27 et 28 mai 2021. Nous avons tout fait pour préserver notre grand rendez-vous professionnel initialement prévu en 2020 mais la crise sanitaire et ses conséquences sur le secteur événementiel ne nous permettent plus aujourd’hui d’envisager une édition du salon à la hauteur de nos attentes", peut-on lire sur le site du CIB.

Rendez-vous est donné par Atlanbois, organisateur de cette manifestation, pour le mois de juin 2022.