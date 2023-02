Le canadien Polycor rachète Rocamat

Le 27 février 2023 à Paris, Polycor a signé avec les trois actionnaires majoritaires de Rocamat une promesse d’achat pour l’acquisition de 100 % du capital du carrier français, spécialiste des blocs et tranches de pierre, revêtements de sols et façade et éléments sciés sur le marché de la construction. L’opération, soumise à l’autorisation du tribunal de Commerce de Bobigny, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de Polycor France, filiale de la société québécoise, visant à consolider sa position de chef de file de la pierre naturelle et renforcer sa présence en Europe et à l’international. Avec cette acquisition, le spécialiste nord-américain met la main sur 30 carrières de calcaire en France et quatre usines de transformation.

Pierres estampillées de Bourgogne

Les deux entreprises se connaissent bien. Dans le cadre d’un plan de continuation, suite à un placement en redressement judiciaire, Rocamat avait cédé quatre carrières de pierre calcaire bourguignonnes en 2018 à Polycor. Et le québécois était entré dans le capital de la société française à hauteur d’environ 20%.

Enrichir l’offre

Dans un communiqué, Patrick Perus, pdg et propriétaire de Polycor, affirme que « ce projet d’acquisition constitue une étape naturelle pour la croissance » de la société qu’il dirige. « Depuis sa création en 1987, en nous appuyant sur une vision à long terme, nous avons bâti des alliances avec des entreprises qui partagent nos valeurs. L’héritage de Rocamat comprend plus de 170 ans d’expertise, un savoir-faire et une maîtrise incomparable de la pierre naturelle en France. Ce fleuron de l’industrie constitue le parfait allié pour le futur des matériaux de construction durables. L’acquisition de Rocamat nous permettrait d’enrichir notre offre en proposant un portefeuille de produits toujours plus complet et répondant à des standards de qualité inégalable. »