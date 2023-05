Le Campus Condorcet lance un concours d’architecture

L’Etablissement public Campus Condorcet lance un concours d’architecture pour la construction d’un bâtiment tertiaire à haute qualité environnementale destiné à accueillir des activités d’enseignement supérieur et de recherche dans le domaine des humanités. Situé à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ce projet marque une nouvelle phase dans le développement du Campus Condorcet, alliance de 11 établissements universitaires en sciences humaines et sociales.

Le futur bâtiment, objet de ce concours, accueillera, à partir de 2028 et sur une surface de plancher d’environ 8 000 m², l’Ecole Pratique des Hautes Études (EPHE), ainsi que des locaux d’enseignement complémentaires mutualisés à l’échelle du Campus.

Cet ERP de 1ère catégorie comprendra, notamment, 20 salles de cours et séminaires de capacités variables (de 8 places jusqu’à 100 places), un auditorium de 150 places, une salle polyvalente à vocation sportive et de loisirs, ainsi que des bureaux, salles de réunion et locaux annexes destinés à accueillir environ 180 postes de travail.

Bâtiment-signal

L’emplacement du projet, à l’entrée Nord du Campus, offre à celui-ci une véritable visibilité sur l’espace urbain et doit constituer un futur point phare pour le Campus. Porteur d’une ambition environnementale forte, le projet se devra d’être exemplaire en termes de qualité de vie au sein du bâtiment et dans son environnement urbain, en termes de durabilité, d’adaptabilité du bâti et de flexibilité intérieure, et également en termes de facilité d’exploitation-maintenance et de limitation des charges et coûts futurs notamment énergétiques. Il s’inscrit aussi dans la démarche «Bâtiments Durables Franciliens».

Le maître d’ouvrage attend ici «un bâtiment-signal qui doit structurer l’entrée nord du campus par des choix architecturaux et environnementaux puissants, de même que des solutions vertueuses et fortes face aux enjeux de la transition écologique».

L’avis de concours - Date limite de remise des candidatures : 31 mai 2023 - Un prochain concours sera lancé en 2024 pour l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS).