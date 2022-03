Le cabinet d'architecture Weston Williamson + Partners rejoint Egis

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée International Supprimer Ingénierie Supprimer Royaume-uni Supprimer Profession Supprimer Valider Valider

Egis a annoncé le 9 mars l'acquisition d'une participation majoritaire dans le cabinet d'architecture britannique qui lui ouvre de nouvelles perspectives internationales et élargit ses compétences en design et architecture, notamment dans les secteurs du transport et du développement urbain.

Après 10 Design (Hong Kong) en 2017, Egis a signé une nouvelle acquisition dans le secteur de l'architecture internationale avec une prise de participation majoritaire dans le britannique Weston Williamson + Partners. Le groupe d'ingénierie va pouvoir bénéficier de l'expertise de ce dernier et de ses expériences primées dans la conception de projets d'infrastructure de transport d’envergure mondiale.

Weston Williamson + Partners dispose d’agences à Manchester et Londres au Royaume-Uni, à Toronto au Canada, Sydney et Melbourne, en Australie. Il a conçu et réalisé de grands projets d'infrastructures dans le monde entier, dont récemment au Royaume-Uni avec les deux stations de l'Elizabeth Line bientôt inaugurées à Paddington et Woolwich.

Weston Williamson + Partners intervient également sur l'extension du système de métro de Melbourne, et Innisfil Orbit - une "ville intelligente" visionnaire pouvant accueillir jusqu'à 150 000 personnes dans la région du Grand Toronto. En 2019, le cabinet a reçu un « Queen's Award for Enterprise » récompensant sa croissance internationale exceptionnelle.

Les deux sociétés vont maintenir leurs relations avec leurs partenaires stratégiques respectifs et réuniront leurs compétences pour répondre au mieux à leurs clients et aux nouvelles opportunités mondiales.

Le nouveau conseil d'administration de Weston Williamson + Partners sera dirigé par les associés fondateurs Chris Williamson et Rob Naybour, respectivement président et directeur général, aux côtés de Philip Breese, associé gérant de Weston Williamson + Partners, et de quatre membres seniors du conseil d'administration d’Egis.