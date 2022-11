Le BTP mobilisé contre un nouveau règlement européen sur les produits de construction

Les entreprises de travaux qui mettent en oeuvre des matériaux doivent-elles garantir leurs performances et leur conformité avec la réglementation européenne ? C'est tout l'enjeu de la révision du règlement européen sur la commercialisation des produits de construction (UE/305/2011) ou RPC présenté par la Commission européenne en mars.

Jusqu'à présent le RPC prévoyait que pour pouvoir mettre sur le marché de l'Union européenne un produit de construction couvert par une norme harmonisée ou conforme à une évaluation technique européenne dont il a fait l'objet, le fabricant devait établir une déclaration des performances et apposer le marquage CE sur le produit en question, assumant ainsi la responsabilité de la conformité de son produit avec les performances déclarées.

La Commission européenne entend désormais étendre ces obligations aux entreprises de travaux pour les produits qu'elles fabriquent sur leurs chantiers.

Une charge administrative et économique supplémentaire insupportable pour les entreprises estiment les constructeurs européens.

Dans la foulée de la Fédération Européenne de l’Industrie de la Construction (FIEC) et des fédérations allemandes de la construction (Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V - HDB - et Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V - ZDB), la FFB d'abord et la FNTP ce vendredi 18 novembre se sont mobilisé.

La fédération des Travaux publics dénonce ainsi "une folie bureaucratique qui va impacter le tissu des TPE – PME de travaux, dans un contexte où ces dernières sont déjà mises à rude épreuve depuis plusieurs mois avec la crise sanitaire, puis la crise de l’énergie et l’inflation, qui grignotent de plus en plus les trésoreries".

Le gouvernement alerté

"A fortiori, ce règlement aura pour effet de freiner les efforts du secteur des Travaux publics pour mieux valoriser l’ensemble des matériaux fabriqués ou réemployés sur site, dès lors qu’ils seront soumis aux mêmes prescriptions que les produits neufs", explique la FNTP. "Enfin, sur les chantiers, des dispositifs existants (tels que les validations techniques ou encore les clauses contractuelles) permettent déjà de répondre aux problématiques identifiées par la Commission", assure-t-elle.

En plus de l’ensemble des actions conduites au niveau européen, un courrier conjoint de la FNTP et de la FFB à l’ensemble des membres du gouvernement intéressés par ce sujet vient d’être envoyé, "en espérant que la France se saisisse d’urgence de ce sujet pour défendre les intérêts vitaux de ses entreprises de travaux", prie la FNTP qui demande "que ce projet de règlement soit profondément amendé, avant qu’il ne soit trop tard".