Le bois, l’allié incontournable de vos constructions

Pour vos aménagements extérieurs (abri de jardin, cabane, chalet, hangar, pergolas, etc.), il est recommandé d’opter pour le bois. Toutefois, pour utiliser ce matériau, en plus de tenir compte de vos besoins, vous devez analyser certains critères. Quels sont alors les avantages liés à l’utilisation d’une ossature bois et comment faire les bons choix ? Explications

Aménagements extérieurs : pourquoi choisir le bois ?

Le bois est un matériau noble qui donne du cachet à toute sorte de construction. Grâce à sa faible densité en comparaison avec d’autres types de matériaux comme le ciment, il permet d’alléger la structure de votre abri de jardin ou de votre hangar. Sur le site https://abriboa.com, vous trouverez un large choix d’aménagements extérieurs en bois.

L’ossature en bois constitue l’une des structures les plus économiques, même si le prix du bois a fortement augmenté ces dernières années. Que ce soit par clouage, par vissage ou à travers l’utilisation de connecteurs métalliques, les assemblages sont faciles à réaliser.

La structure en bois est légère et donc facile à transporter, surtout lorsque l’aménagement souhaité est vendu en kit. En optant pour du bois, laissez-vous simplement guider par votre imagination, afin d’aménager au mieux votre jardin et vos extérieurs.

Que propose concrètement Abriboa ?

Basée en Alsace, Abriboa est une entreprise basée dans la conception et la construction de garage en bois, de carports, d’abris de jardins, pergolas, kiosques, hangars et de structures en bois. Elle propose notamment aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités des aménagements en kit et sur mesure.

Après une livraison rapide de votre abri préfabriqué, vous pouvez réaliser le montage rapidement chez vous. Néanmoins, il est recommandé de faire appel à une équipe de professionnels. Il est également important de souligner que l’entreprise dispose du label « Made in France ».

Quel bois pour votre structure ?

Pour votre structure extérieure, la solution la plus pérenne sera le bois en lamellé collé et contrecollé. Le bois contrecollé reste stable et ne se déforme pas. Il évite tous les soucis liés au bois scié fraichement. Le bois contrecollé est sec raboté et chanfreiné. En comparaison avec du bois massif traditionnel, on obtient des tenues de charges plus importantes à sections égales.

Quels types de structures ?

Les types de structures compatibles avec le bois sont variées : toit monopente, 2 pans, 4 pans, ou toit plat.

Les couvertures les plus souvent utilisées sont en tuiles, bac acier, ou polycarbonate. Les toits plats sont souvent prévus pour un toit végétalisé.

Tous les modèles présentés sur le site https://abriboa.com sont personnalisables selon

vos besoins et vos contraintes (terrain, voisinage, climatique, utilisations…).

Abriboa pourra répondre à toutes vos demandes et vous apportera tous les conseils nécessaires.

