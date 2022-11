Le BIS et le BOS, les outils de frugalité du bâtiment

Les transformations digitale, énergétique, environnementale et sociétale impactent les exigences de toutes les parties prenantes : propriétaire, locataire, exploitant, gestionnaire de bâtiment, mainteneur ou simple usager, de tout bâtiment tertiaire, industriel ou résidentiel. De façon marquante et actuelle, les étés caniculaires et les conséquences de la guerre en Ukraine sur le prix voire la disponibilité des énergies, nous imposent d'agir pour mieux contrôler nos consommations et pour modifier nos comportements d'utilisateurs des bâtiments.