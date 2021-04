Le BIM pour accélérer la conception et faciliter l'exécution

La transition digitale du secteur de la construction est contrastée. Si les majors ou grands distributeurs se sont saisis entre autres, de l'intégration de la maquette BIM dans leurs processus, depuis plusieurs années, les PME et ETI du bâtiment sont à la traîne. Or les gains de productivité et de confort sont importants. Il pourrait permettre au secteur de gagner, comme le secteur industriel +2.5 % de productivité par an. La pandémie de Covid-19 a montré, s'il le fallait encore, les bénéfices de ce mode de travail collaboratif.