«Le bien-être, un outil de mesure de l’impact d’une politique publique ou d’un aménagement», Lise Bourdeau-Lepage, professeure et chercheuse

A l’occasion de sa 25e université d’été organisée du 25 au 28 août à Toulon, dans le Var, le Conseil français des urbanistes a choisi comme fil rouge la notion de bien-être en ville. Invitée à intervenir, Lise Bourdeau-Lepage, professeure à l’université Lyon 3, chercheuse au CNRS UMR EVS et membre du laboratoire d’excellence Intelligence des mondes urbains (IMU), propose une lecture nouvelle du concept en croisant les approches héritées de l’économiste et philosophe indien Amartya Kumar Sen, ainsi que de l’économie territoriale. S’appuyant sur son ouvrage " Evaluer le bien-être sur un territoire. Comprendre pour agir sur les facteurs d’attractivité territoriaux ", elle a présenté son approche et sa méthode pour révéler les aspirations des citadins pour des villes amènes. Explications.