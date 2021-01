Passage du feu : le béton de chanvre relève le défi haut la main

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Matériaux de construction Supprimer France Supprimer Béton de chanvre Supprimer Matériaux biosourcés Supprimer Cerib Supprimer Valider Valider

Le matériau a passé avec succès l’essai Lepir. C’est désormais prouvé, il empêche la propagation du feu par les façades pendant au moins une heure.

Déjà, en juillet dernier, le béton de chanvre, qui mêle chaux et chènevotte, a prouvé qu’il pouvait résister quatre heures à des températures atteignant 1200°C. D’où l’obtention d’un classement EI240, attestant d’un très bon comportement de résistance au feu en termes d'étanchéité aux flammes et au gaz (valeur E) et d'isolation thermique (valeur I), le tout pendant 240 minutes.

Cette fois ci, dans le cadre d’un essai Local expérimental pour incendie réel à deux niveaux (Lepir 2), le prototype de façade en béton de chanvre de 30 cm d'épaisseur, de 5,75 m de large et 6,55 m de haut, avec une ossature bois noyée et une finition extérieure avec un enduit chaux-sable a été soumis à un feu violent pendant une heure. L’ensemble a été déclaré conforme à la réglementation applicable vis-à-vis de la non-propagation du feu par les façades pour une durée de 60 minutes.

Analyse du comportement de la façade en termes de propagation des flammes

Les 125 thermocouples répartis sur et dans la façade ont relevé des températures atteignant 1050 °C dans les panaches de flammes et 1100 °C dans la chambre de feu après 36 minutes. « Malgré cette sollicitation intense, le béton de chanvre et l’enduit ont prouvé leur rôle d’écran de protection thermique de l’ossature bois, puisque celle-ci n’a pas dépassé les 100 °C », assure Christophe Tessier, directeur du Centre d’essais au feu du Cerib.

