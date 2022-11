Le béton biosourcé, une innovation d'avenir pour Alkern

A plus long terme, le projet d'Alkern doit permettre un effet de levier vers le développement d’une filière à base de cette agro-ressource qu'est la miscanthus, au travers d’autres applications industrielles aujourd’hui émergentes (automobile, cosmétique, chimie verte et biosourcée…). Pour cela, il faudra résoudre des sujets clés : modèle économique de référence, réponse à la gestion du stockage du miscanthus. Mais grâce à ses très faibles besoins en entrants la plante pourrait s'avérer être une excellente solution pour concilier diversité agronomique, bas carbone et maîtrise de la qualité de l’eau sur le territoire. Tant Hervé Morin, président de la Région Normandie que le préfet de l'Eure, Simon Babre espèrent que le projet d'Alkern offrira ainsi aux agriculteurs un débouché économique supplémentaire pour diversifier leur production et leur clientèle.