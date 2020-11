Le bâtiment durable se donne rendez-vous en mode digital depuis Strasbourg

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Strasbourg Supprimer Salon Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La quatrième édition du colloque biennal Build & Connect se déroulera entièrement à distance. D’une contrainte, ses organisateurs, le pôle Fibres-Energivie et l’université de Strasbourg, estiment faire une opportunité vers la constitution d’une « communauté » d’acteurs.

L’édition 2020 de Build & Connect aura bien lieu, mais bien sûr en 100 % digital, mercredi 25 novembre. Le rendez-vous biennal du bâtiment durable que donnent, pour la 4ème fois, le pôle Fibres-Energivie dédié à cette thématique et l’université de Strasbourg (Bas-Rhin) est parvenu à concevoir un programme qui, même sans l’interaction physique, entend maintenir l’intact l’esprit de la manifestation : déambuler à la rencontre de solutions innovantes d’entreprises établies et de start’up, s’informer par les conférences de spécialistes, et tirer les conclusions de retours d’expérience.

La régie virtuelle qui a été montée permettra, depuis son écran, de passer d’une salle à l’autre, parmi les trois qui accueilleront les thématiques fil rouge de l’édition : réduire l’empreinte carbone pour tendre vers le zéro impact environnemental ; le bâtiment 4.0, ou comment réinventer le bâtiment via le numérique ; l’émergence d’un nouveau cadre de vie.

Les sujets plus spécifiques à l’intérieur des trois chapitres (réeemploi-recyclage, gestion patrimoniale, résilience du bâti face à l’augmentation des risques naturels….) respecteront chacun la séquence : « pitch » de quelques minutes de jeune entreprise, table ronde, retours d’expériences.

Le programme a associé huit clusters de la construction de France et des pays voisins Allemagne, Suisse, Luxembourg et Belgique, ce qui permet l’accès à des solutions des régions frontalières limitrophes.

130 intervenants

A une semaine de ce Build & Connect atypique, ses organisateurs annoncent 130 intervenants, autour de la "guest star" grand public Yann Arthus-Bertrand, un panel de 30 start-up, l’accès à la présentation de 80 solutions techniques et 250 autres participants inscrits.

Différence par rapport aux éditions d’avant-Covid, la manifestation en tant que telle se concentrera sur une journée. Mais la seconde, habituellement consacrée aussi à des conférences et visites de stands, se déroulera bien le lendemain jeudi, sous la forme spécifique de rendez-vous d’affaires.

Le format imposé par les circonstances offre finalement des opportunités, pour la manifestation même et plus encore pour ses prolongements. « Le principe du chat qui s’invitera dans les conférences les rendra plus interactives, estime Jean-Luc Sadorge, directeur général du pôle Fibres-Energivie. Ensuite, nous allumerons le deuxième étage de la fusée : être le support d’un échange continu entre ceux qui auront établi le contact le 25 novembre, comme un réseau social spécialisé. Build & Connect peut ainsi devenir une communauté, animée tout au long de l’année par les échanges spontanés entre ses membres et par des appels à manifestation d’intérêt qui pourraient être lancés régulièrement ».